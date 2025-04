Wonder Woman Difilmkan, Sutradara Gunakan Cerita Asli

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah bertahun-tahun menunggu akhirnya Wonder Woman hadir di bioskop. Publik dibuat penasaran seperti apa nantinya tokoh Diana Prince atau Wonder Woman yang dibintangi oleh aktris berdarah Israel, Gal Gadot ini.



"Banyak hal yang bisa diceritakan dari Wonder Woman. Saya tidak sabar untuk membawa dia seperti superhero lainnya," kata sutradara Wonder Woman, Patty Jenkins, seperti dilansir dari movieweb.com, Selasa, 2 Mei 2017.



Jenkins dan Warner Bros sengaja membuat cerita Wonder Woman yang asli karena Cerita Wonder Woman belum pernah difilmkan. Meskipun Diana Prince pernah muncul dalam film Superman: Dawn of Justice, ia mencoba membuat cerita Diana Prince secara personal.



"Aku suka cerita asli superhero dan aku juga suka bagaimana cerita perjalanan mereka dibingkai dengan sederhana," katanya.



Ditambah lagi, ia melanjutkan, belum ada orang sineas yang membuat cerita film asli tentang Wonder Woman. "Aku rasa ini adalah cara yang paling potensial," katanya.



Selain akan dibintangi Gal Gadot, film yang akan dirilis pada 2 Juni 2017 ini juga akan dibintangi oleh aktor papan atas lainnya seperti Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston dan Chris Pine.



MOVIEWEB | DINI TEJA