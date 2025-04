Wonder Woman Jadi Penyelamat DC di Trailer Baru Justice League

TEMPO.CO, Jakarta - Cobalah Anda menonton trailer film Justice League dari Comic-Con tahun lalu. Bandingkan dengan trailer yang keluar tahun ini, dan hitung berapa banyak adegan Wonder Woman di kedua trailer film tersebut.



Baca: Superhero DC Bersatu di Justice League



DC telah menemukan penyelamatnya, yaitu Diana, pejuang dari Amazon yang berani, karakter yang diperankan oleh Gal Gadot. Ia diposisikan sebagai inti dari promosi Justice League, yang sebelumnya ditempati oleh Batman (diperankan oleh Ben Affleck).



Syuting ulang yang dilakukan untuk film ini menambahkan lebih banyak adegan untuk Wonder Woman setelah film solonya, Wonder Woman, menjadi film DCEU terlaris di Amerika Serikat.



Di trailer baru ini, Wonder Woman dan karakter lainnya tampak kembali ke Themyscira, tempat asal Wonder Woman, dan bertemu ratunya Hippolyta (Connie Nielsen). Karakter jahat Steppenwolf juga muncul di pulau tersebut.



Karakter lainnya dalam film ini adalah Aquaman (diperankan oleh Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller, yang harus bekerja keras untuk memberikan bumbu humor dalam film).



Tahun ini, pihak Warner Bros juga mengatakan film solo untuk karakter Flash akan diberi judul Flashpoint. Film ini merujuk pada alur cerita komik yang dibuat pada 2011. Di film itu diceritakan Barry Allen terbangun di sebuah dunia baru tanpa adanya Justice League. Ibunya tidak meninggal, dan ayahnya tidak pernah dipenjara atas pembunuhan ibunya. Musuh utamanya, Reverse-Flash, juga akan muncul.



INDEPENDENT | LIDWINA TANUHARDJO