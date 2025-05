Wow, Joey Alexander Masuk The Next Generation Leaders Time

TEMPO.CO, Jakarta - Kepiawaian Joey Alexander dalam bermusik menarik perhatian Time. Media terkemuka ini memasukkan pianis jazz berumur 13 tahun tersebut sebagai The Next Generation Leaders bersama 22 tokoh muda dunia lainnya.



Time menyebut pianis jazz belia ini sebagai The Master of the Keys dalam artikel yang diunggah 6 Oktober 2016. Nama Joey masuk jajaran Next Generation Leaders majalah ini. Musikus itu mendapat julukan The Masters of the Keys sebagai pengakuan atas bakat luar biasanya memainkan piano.



Bagi Joey, musik merupakan bagian hidupnya. Remaja kelahiran Denpasar ini memiliki darah bermusik yang mengalir dari keluarga. Tante atau saudara ibunya merupakan penyanyi pop terkenal Nafa Urbach. Sedangkan ayahnya sangat mahir bermain piano dan gitar. Joey mulai bermusik dan akrab dengan piano sejak usia 3 tahun.



Dengan tegas sejak awal kemunculannya, Joey tak ingin dipanggil jenius. "Aku benar-benar tak pernah berpikir diriku seorang jenius atau anak ajaib," kata Joey. "Aku hanya ingin orang-orang mendengarkan musikku tanpa mempedulikan siapa aku."



Seperti diketahui, prestasi membanggakan lainnya yang juga diraih Joey adalah ketika menjadi nomine termuda sepanjang sejarah Grammy Awards. Joey mendapat nominasi ini berkat album My Favorite Things.



Kini, prestasi yang diukir Joey menjadi sebuah kebanggaan tak hanya untuk dirinya tapi juga Indonesia, yang tercatat sebagai satu dari 23 negara di mana terdapat para calon pemimpin masa depan dunia. Kiprah Joey ternyata bisa memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan musik dunia.



Saat ini, Joey sedang menikmati kesibukan dengan kegiatan bermusiknya di Amerika Serikat. Joey juga baru saja merampungkan album kedua, Countdown, yang berisi komposisi magis lainnya yang siap memukau penikmat musik.



HADRIANI P. | TIME.COM