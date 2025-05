TEMPO.CO, Hollywood - Film Jurassic World dari Universal Pictures diperkirakan menjadi film tercepat yang meraih pendapatan US$ 1 miliar setara degan Rp 13 triliun di box office dari seluruh dunia. Hingga Senin, 22 Juni 2015, perolehan pendapatan itu memecahkan rekor penjualan film layar lebar. Film ini diputar di 66 negara.



Universal Pictures memperkirakan, film yang dibintangi oleh Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard itu bisa meraup US$ 1 miliar hanya dalam waktu 13 hari sejak dirilis. Pesaingnya, film laga Furious 7. Film ini semula memegang rekor tercepat dengan meraup pendapatan global US$ 1 miliar dalam 17 hari, sejak dirilis April tahun ini.



Sepanjang akhir pekan Jurassic World mencatatkan diri sebagai film dengan pendapatan kedua terbesar pada pekan kedua. Tayang di box office domestik dengan hasil US$ 106,6 juta, film ini mencatatkan pendapatan terbesar dalam 10 hari di Amerika Utara dengan perolehan penjualan tiket US$ 400 juta atau sekitar 520 miliar .



Film yang dibuat nyaris 15 tahun setelah trilogi Jurassic Park berakhir itu merupakan film terbaru Comcast Corp, milik Universal Pictures, yang menuai prestasi di box office tahun ini. Seperti dilansir Reuters, studio itu juga menikmati sukses lewat Fifty Shades of Grey pada Februari, komedi Pitch Perfect 2 pada Mei dan sedang bersiap meluncurkan film animasi Minions dan film komedi Ted 2.



