Yang Bersinar di AMI Award Ke-18: Isyana, Tulus, dan Andien

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang penghargaan tertinggi musik Indonesia baru selesai digelar semalam di Ecovention, Ancol, Selasa, 22 September 2015. Gelaran ini membuahkan kebahagiaan bagi sejumlah musikus muda yang meraih penghargaan. Seperti Isyana Sarasvati yang meraih dua penghargaan dan Tulus yang memborong enam penghargaan.



Isyana meraih dua penghargaan untuk kategori Penampil Solo Pria/Wanita Soul/Rhythm and Blues dan Pendatang Baru. “Karya-karya saya masih baru. Semoga karya saya diapresiasi lagi,” ujar Isyana saat penganugerahan. Dara ini mengaku tak menyangka karyanya bisa masuk dalam penilaian.



Selain menyelimuti Isyana, kebahagiaan menghampiri penyanyi Andien Aisyah, yang meraih penghargaan kategori Penyanyi Solo Wanita Pop. Penghargaan ini melengkapi kebahagiaannya setelah sukses menggelar konser baru-baru ini. Sedangkan penghargaan untuk kategori Penyanyi Solo Pria Pop diberikan kepada Tulus. Dia juga meraih lima penghargaan lain.



Berikut ini daftar pemenang AMI Awards ke-18

Artis Solo Wanita Pop: Andien Aisyah

Artis Solo Pria Pop: Tulus



Duo/Grup Pop: Noah



Artis Penampil Kolaborasi Pop: Rossa feat Afghan - Kamu yang Kutunggu

Artis Penampil Grup Vokal Pop: JKT48

Pencipta Lagu Pop: Tulus - Gajah

Produser/Penata Musik Pop: Andi Rianto (Sammy Simorangkir) - Kau Seputih Melati

Album Pop: Gajah - Tulus



Penampil Solo Rock: Bondan Prakoso - Generasiku

Duo/Grup/Kolaborasi Rock: Kotak - Satu Indonesia

Album Rock: Never Dies - Kotak



Instrumentalia Jazz: Beni Likumahua, Jazz Connection - Jack & Bubi

Penampil Jazz Vokal: Syaharani - Merah Jingga Kuning

Album Jazz: Selalu Ada Cinta - Syaharani



Penampil Solo Pria/Wanita Soul/Rhythm and Blues: Isyana Sarasvati - Keep Being You

Penampil Grup Pria/Wanita Soul/Rhythm and Blues: Trio Lestari - Gelora Cintaku

Album Soul/Rhythm and Blues: Wangi - Trio Lestari



Penampil Solo/Duo/Kolaborasi Keroncong/Keroncong Kontemporer, Langgam/Stambul: Waldjinah feat Nuning & Asty Dewi - Ayo Ngguyu

Lagu Ketoncong/Keroncong Kontemporer, Langgam/Stambul: Keroncong Goyang (TTM) -Koko Thole



Produser Keroncong: Waldjinah feat Nuning & Asty Dewi - Ayo Ngguyu

Artis Solo Wanita Dangdut: Ikke Nurjanah - Tentang Rasa

Artis Solo Wanita Dangdut Kontemporer: Cita Citata - Sakitnya Tuh di Sini

Artis Solo Pria Dangdut: Mansyur S. - Selamat Datang Harapan

Artis Solo Pria Dangdut Kontemporer: Hamdan ATT - Ilusi Cinta

Penampil Duo, Grup/Kolaborasi Dangdut: Ayu Soraya/Novi Ayla, Jacky Hasan, David F. - Budaya

Penampil Duo, Grup/Kolaborasi Dangdut Kontemporer: Manis Manja Group - Rela

Pencipta Lagu Dangdut/Dangdut Kontemporer: Tjahjadi Djajanata Ishak - Bang Jali (Linda Moy)

Produser/Penata Musik Dangdut: Tjahjadi Djajanata Ishak - Sakitnya Tuh di Sini (Cita Citata)

Album Dangdut/Dangdut Kontemporer: Best Hamdan ATT & Monata - Hamdan ATT



Artis Solo Wanita Anak-anak: Romaria Simbolon - Malu Sama Kucing

Artis Solo Pria Anak-anak: Tegar - Tak Boleh Sombong

Duo/Grup Anak-anak: Barbie Angel - Ayah Terhebat

Pencipta Lagu Anak-anak: Julia R. Tampubolon - Bahasaku Bahasa Indonesia (ACILA)

Produser/Penata Musik Lagu Anak-anak: Erwin Gutawa (Asyari Afif)

Album Lagu Anak-anak: Dongeng - Adyla Rafa Naura, Nola B3, Mhala Numata



Karya Produksi Alternative: Luar Biasa - Endang Soekamti feat Ahmad Kemal Palevi

Karya Produksi Urban: Aurora - Maliq & d'Essential

Karya Produksi Metal: Revelation Dreams - Agung Burgerkill

Karya Produksi Progressive Rock: Salam Dunia - Levty Progre

Karya Produksi Rap/Hip Hop: We are One Part II - JFlow

Karya Produksi Raggae/Ska/Rocksteady: Jatah Mantan - Souljah

Karya Produksi Dance/Electronic: Secepat Kilat - Nidji



Karya Produksi Kolaborasi: Kau Seputih Melati - Sammy Simorangkir feat Dian Pramono Poetra

Karya Produksi Original Soundtrack Film: Let It Be My Way (OST Hijab) - Andien Aisyah

Karya Produksi Grup Vokal: Gelora Cintaku - Trio Lestari

Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah: Pulo Samosir - Viky Sianipar



Karya Produksi Instrumentalia: Guitar Fantasy - Tohpati

Produser Album Rekaman: Sony Music Indonesia - Musim Yang Baik (Sheila On 7)

Grafis Desain: Farid Stevy Asta - Musim Yang Baik (Sheila On 7)

Peramu Rekam (Sound Engineer): Ari 'Aru' Renaldi - 1000 Tahun - Tulus



Pendatang Baru: Isyana Sarasvati - Tetap dalam Jiwa

Karya Produksi: Jangan Cintai Aku Apa Adanya - Tulus

Album Terbaik: Gajah - Tulus



DINI TEJA