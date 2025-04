Yang Se Chan dan Jeon So Min Gabung di Running Man

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian Yang Se Chan dan aktris Jeon So Min menjadi dua anggota permanen variety show populer asal Korea Selatan, Running Man. Kehadiran Yang Se Chan dan aktris Jeon So Min menggenapkan jumlah pemain show populer ini menjadi 8 orang.



Seperti dilansir dari Straits Times, kedua pemain yang berumur 30 tahun itu sudah memulai aktivitas pengambilan gambar. Keduanya ikut terlibat langsung bersama para anggota Running Man lain sejak Senin, 3 April 2017 lalu.



Jeon adalah aktris di sejumlah drama TV, seperti Princess Aurora (2013) dan 1 persen Of Anything (2016). Yang Se Chan merupakan komedian yang pernah memenangkan penghargaan SBS Entertainment Award for Excellence in Comedy. Penghargaan ini didapatnya untuk aksi stand up komedi dan komedi TV yang ia lakoni.



Dengan bertambahnya Jeon dan Yang, acara Running Man saat ini memiliki delapan orang pemain. Pemain lainya adalah Song Ji Hyo, Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, Haha, Ji Suk Jin, dan Lee Kwang Soo. Lewat acara ini, para pemain itu telah mendapatkan ketenaran di Asia.



Pada Oktober lalu, salah satu pemain Running Man mengundurkan diri. Ia adalah Kang Gary. Kang telah terlibat dalam acara itu selama tujuh tahun terakhir.



STRAITS TIMES | EGI ADYATAMA