Yuk, Mengintip Siapa Saja Yang akan Beraksi di WTF 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggaraan festival musik musim panas We the Fest (WTF) 2017 tinggal menghitung hari. Diselenggarakan selama tiga hari bertrut-turut, WTF 2017 disebut-sebut siap mempersembahkan jajaran line up terbesarnya.

Sarah Deshita, Assistant Brand Manager Ismaya Live mengutarakan akan ada 26 musisi internasional dan 44 musisi Tanah Air yang siap memeriahkan WTF 2017. Dibawah ini beberapa penampilan yang sayang jika anda lewatkan.

Phoenix

Band asal Perancis ini memang selalu ditunggu para penggemarnya. Tak salah jika Phoenix menjadi salah satu headliner di We the Fest 2017. Phoenix menjadi salah satu magnet tersendiri di acara ini, Sabtu, 12 Agustus mendatang. Alasannya, coba saja dengar single andalan mereka Too Young, 1901, atau If I Ever Feel Better. Setelah itu, pasti ingin melihat penampilan mereka secara langsung.

Dua Lipa

Siapa tak kenal Dua Lipa? Penyanyi berdarah Albania ini memang tengah diminati para remaja di dunia. Penyanyi kelahiran London, 22 Agustus 1995 tersebut memang menawarkan musik elektrik yang kekinian. Jika Anda tertarik untuk menyaksikannya, jangan lupa untuk menontonnya di We the Fest, Minggu, 13 Agustus mendatang.

Yuna Penyanyi Malaysia, Yun. Styleliken.com

Penyanyi berkerudung asal Malaysia ini menyita perhatian dunia sejak ia bekerja sama dengan musisi Pharrell Williams untuk lagunya, Live Your Life. Prestasi penyanyi berdarah Melayu ini memang tak main-main. Yuna beberapa kali memboyong penghargaan internasional mulai dari Top 10 - Billboard Best R&B Album of 2016 hingga Best Pop Vocalist di VMA Music Awards 2008.

Potret

We the Fest 2017 menjadi titik kembalinya Potret di dunia musik Tanah Air. Melly Goeslaw, Anto Hoed, Aksan Sjuman, Nikita Dompas, dan Merry Kasiman siap mengembalikan memori 90-an. Siapapun yang rindu dengan musik band tahun 90-an hadir saja di We the Fest 12 Agustus mendatang.

Barasuara Barasuara pada WTF 2016. Tempo/Nurdiansah

Band indie yang mengunsung konsep 'menjadi sebenar-benarnya orang Indonesia' ini juga ikut berpartisipasi di We the Fest 2017. Namun, penampilannya nanti merupakan penampilan khusus. Berkolaborasi dengan Scaller, Barasuara siap menggebrak We the Fest 12 Agustus 2017 nanti.

Selain 5 musisi diatas ada puluhan musisi lainnya yang sayang jika dilewatkan. Pada hari pertama, selain Yuna, akan ada Charli XCX, The Koocks, Scaller, Lido, Agrikulture dan lainnya.

Pada 12 Agustus, akan ada penampilan dari Cash Cash, Gnash, Autograph, Emir Hermono, juga Epic High. Di hari terakhir, Big Sean, Jonas Blue, Cosmos's Midnight juga siap menghangatkan festival musik musim panas ini.

DINI TEJA