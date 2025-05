Yura Yunita Hanya Tampilkan Nicholas Saputra di Video Musik Tanda

TEMPO.CO , Jakarta - Yura Yunita merilis video musik 'Tanda' yang dibintangi oleh Nicholas Saputra. Video berdurasi 3,5 menit tersebut hanya menampilkan Nicholas Saputra, tanpa kehadiran Yura Yunita, dengan metode pengambilan gambar one take.

Video musik 'Tanda' menggunakan teknik one take atau teknik pengambilan gambar tanpa jeda. Ini menjadi sebuah keputusan yang terkesan sederhana, namun tidak banyak solois perempuan Indonesia yang berani mengambil keputusan tersebut. Menurut Davy, tanpa Nicholas Saputra, tak mungkin metode one take dapat terwujud.