TEMPO.CO, Johannesburg - One Direction menggelar konser pertama sejak Zayn Malik mengumumkan keluar dari boyband tersebut. Setelah manggung di Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2015, boyband ini tampil di Stadion Soccer City Johannesburg, Afrika Selatan, pada Sabtu malam, 28 Maret 2015.



Mengutip BBC, Senin, 29 Maret 2015, pada awal pertunjukan, Harry Styles mengatakan kepada fan mereka—Directioners—bahwa, "Kamu tidak tahu betapa kami mencintai kalian semua."



Pada awal konser di Johannesburg, wajah Zayn Malik telah dihapus dari video montase yang memperkenalkan para personel band itu sebelum mereka naik panggung. Di Twitter, orang-orang yang hadir pada pertunjukan itu melaporkan bahwa Niall dan Louis mengambil alih solo Zayn.



Sekitar 95 ribu penggemar hadir dalam pertunjukan tersebut. Banyak dari mereka sedih karena One Direction sekarang hanya empat orang.



Seorang Directioners, Bianca, 15 tahun, berujar, "Kembalilah Zayn. Kami menghormati keputusanmu, tapi kami harus melihat wajah tampanmu. Afrika Selatan mencintaimu."



Namun ada fan lain yang meng-upload foto kemeriahan konser tersebut ke Twitter dan membantah siapa pun yang mengatakan One Direction tidak akan berjalan tanpa Zeyn.



Zayn Malik memutuskan keluar dari One Direction karena ingin menjadi "pemuda 22 tahun yang normal" dan "bersantai dengan jauh dari sorotan".



One Direction kini tampil dengan formasi empat orang, yakni Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, dan Liam Payne. Mereka tetap akan merekam album kelima tahun ini tanpa Zayn Malik.



