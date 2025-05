Zayn Malik Tinggalkan Rumahnya di London Utara

TEMPO.CO, London - Tepat pada malam saat kelompok musik One Direction menggebrak Jakarta, salah satu mantan personelnya, Zayn Malik, pertama kali muncul setelah kabar perselingkuhannya beredar. Ia tampak termenung di kursi belakang mobil limusin hitam yang ditumpanginya.



Zayn mengejutkan penggemar di seluruh dunia ketika mengumumkan bahwa dirinya meninggalkan One Direction, saat kelompok ini melakoni tur Asia-nya akhir pekan lalu. Saat menyatakan mundur, ia telah lima tahun bergabung dengan boyband yang disebut-sebut terbesar di dunia saat ini.



Kisruh hubungan Zayn dengan tunangannya, Perrie Edwards, menjadi pemicu keluarnya pria berwajah tirus itu dari One Direction. Edwards disebut-sebut marah besar setelah Zayn tertangkap basah bergandengan tangan dengan wanita lain di Thailand dalam foto yang tersebar luas di dunia maya.



Saat ke luar rumah, Zayn mengenakan topi bisbol yang menutupi wajahnya. Rumah itu adalah rumah di mana dia selama ini tinggal bersama tunangannya. Edwards, yang terkenal bersama grup musik perempuan Little Mix, dikabarkan telah lebih dulu meninggalkan rumah itu.



Sementara Zayn tampak kesepian di London, Harry Styles dan kawan-kawannya membuktikan mereka bisa tampil prima di Jakarta. Namun Harry tampak menitikkan air mata di atas panggung saat menceritakan kabar kabar keluarnya Zayn. Liam menghibur Harry, sementara Louis melingkarkan lengannya secara imajiner, seolah-olah ditujukan kepada Zayn.



Zayn mengatakan, dalam sebuah pernyataan yang dirilis Mail Online pada Rabu, hidupnya bersama One Direction lebih dari yang pernah dia bayangkan. "Tapi, setelah lima tahun, aku merasa sepertinya sekarang waktu yang tepat meninggalkan band. Aku ingin meminta maaf kepada fan, tapi aku harus melakukan apa yang terasa benar di hatiku," katanya.



Ia menyatakan hanya ingin menjadi manusia “normal” setelah keluar dari kelompok itu. "Aku ingin menjadi manusia normal berusia 22 tahun yang bisa bersantai dan memiliki beberapa waktu pribadi," katanya.



Spekulasi tentang masa depan One Direction setelah kepergian Zayn merebak di media online. Situs E! News menyebutkan, setelah dia, Harry juga dikabarkan segera hengkang. Media ini menyebutkan Harry akan memulai peruntungan pada bidang akting.



Namun perwakilan Harry menyanggahnya. Dalam sebuah pernyataan kepada Mail Online, mereka menyebut Harry akan tetap bersama One Direction. "Band, termasuk Harry, memiliki tur dunia yang akan datang dan telah mengumumkan album baru untuk akhir tahun ini," demikian pernyataan perwakilannya.



MAIL ONLINE | INDAH P.