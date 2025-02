Zoe Saldana Dedikasikan Kemenangan di BAFTA 2025 untuk Keponakannya

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Emilia Perez, Zoe Saldana meraih penghargaan sebagai Aktris Pendukung Terbaik di BAFTA Film Awards ke-78 pada Ahad, 16 Februari 2025. Ia mendedikasikan kemenangan tersebut untuk keponaknnya yang merupakan transgender.



Pilihan Editor: Zoe Saldana Menang Golden Globe Awards Pertama Kali Berkat Emilia Perez



Melansir dari Variety, Zoe Saldana menyampaikan kepada wartawan di ruang pemenang bahwa ada satu hal terakhir yang belum sempat dia sampaikan di atas panggung. Ia ingin mempersembahkan semua penghargaannya dan film Emilia Perez untuk keponakannya, Eli.



"Dialah alasan saya mendaftar untuk membuat film ini. Jadi sebagai bibi yang bangga dengan kehidupan transgender, saya akan selalu mendukung komunitas transgender saya,” ungkapnya.



Penghargaan Zoe Saldana dan Emilia Perez di BAFTA 2025





Zoe Saldana dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik BAFTA Film Awards 2025, unggul dari Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalis), Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl), dan Isabella Rossellini (Conclave). Ini menjadi kemenangan BAFTA pertama Zoe Saldana, serta nominasi pertamanya dari badan penghargaan Inggris. Dia juga bersiap untuk Oscar dengan kategori yang sama.



Aktris berusia 46 tahun itu terlihat emosional di atas panggung. Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut sangat melegakan dan menjadi suatu kehormatan. Zoe Saldana sebelumnya membawa pulang penghargaan yang sama di Golden Globes pada awal Januari lalu.