Shenina Cinnamon, Ketenangan Pikiran di Laut

DI tengah kesibukan syuting dan dengan status barunya sebagai istri Angga Yunanda , ada kerinduan tersembunyi di hati Shenina Cinnamon kepada laut. Dia kangen menyelam. Nomine aktris pilihan dalam Festival Film Tempo 2025 lewat Tale of the Land ini mengaku lisensi menyelamnya jarang terpakai. "Karena jarang liburan," kata Shenina kepada Tempo di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Sejak memiliki sertifikat menyelam, Shenina menjelajahi alam bawah laut di berbagai lokasi di Indonesia, dari Kepulauan Seribu, Jakarta, sampai Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Spot favoritnya adalah Sorong di Papua Barat Daya, yang menjadi lokasi menyelam terjauhnya.

Baca Juga: Shenina Cinnamon Jatuh Cinta pada Laut

Pemeran May dalam Tale of the Land karya Loeloe Hendra ini merasa senang setiap kali menyaksikan kerumunan ikan di terumbu karang beraneka warna. "Makin dalam menyelam, makin wah! Jadi itu-itu saja yang aku incar," ujarnya.