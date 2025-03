Sisi Eksploratif Sutradara Teddy Soeriaatmadja

Teddy Soeriaatmadja Tempat dan tanggal lahir: Kobe, Jepang, 7 Februari 1975 Filmografi: Mungkin Kita Perlu Waktu (2025)

The Architecture of Love (2024)

Berbalas Kejam (2023)

Affliction (2021)

Menunggu Pagi (2018)

About a Woman (2015)

Something in the Way (2013)

Lovely Man (2011)

Ruma Maida (2009)

Namaku Dick (2008)

Badai Pasti Berlalu (2007)

Ruang (2006)

Banyu Biru (2005)

Culik (1998) Penghargaan: Sutradara Terbaik Festival Film Internasional Balinale (2006, film Ruang)

Film Terbaik Tiburon International Film Festival (2012, film Lovely Man)

Film Terbaik Tel Aviv LGBT International Film Festival (2012, film Lovely Man)

Penulis Skenario Terbaik Festival Film Tempo (2012, film Lovely Man)

Film Cerita Panjang Non Bioskop Terbaik Apresiasi Film Indonesia (2014, film Something in the Way)

Skenario Pilihan Tempo (2015, film About a Woman)

Sutradara Pilihan Tempo (2015, film About a Woman)

Film Pilihan Tempo (2015, film About a Woman)