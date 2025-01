Dituding Anies Baswedan, Eks Staf Ahok Buka Kartu

TEMPO.CO, Jakarta - Tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedana bahwa tim gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dibiayai swasta memicu tanggapan dari bekas anggota tim Ahok, Nathanael Ompusunggu.



Nathanael Ompusunggu mengatakan, gaji seluruh staf Gubernur Ahok diambil dari Dana Operasional Gubernur yang ditransfer via Bank DKI. Mereka digaji sekitar Rp 20 juta per bulan. "Kami digaji dari anggaran operasional Gubernur yang berjumlah total sekitar Rp 2,2 miliar per bulan," kata Nael, sapaan Nathanael, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 22 November 2017.



Nael menjelaskan, setiap bulannya Ahok mengeluarkan sekitar Rp 700 juta dari dana operasionalnya untuk menggaji pegawai Balaikota Jakarta, termasuk 15 orang anggota staf Gubernur tersebut. Sisa dana operasional tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, seperti kegiatan sosial dan pembangunan atau kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya.



"Selalu habis (dana operasional) itu, didistribusikan semuanya," ucap Nael.