Menikmati Sensasi Creamy Telur Asin di Salt Inc

TEMPO.CO, Jakarta - Kini, sajian olahan telur asin sedang hit di masyarakat, khususnya anak muda. Sajian telur asin dalam bentuk saus termasuk baru di Indonesia. Salah satu gerai pelopornya adalah Salt Inc.



Sejak 2015, Salt Inc menawarkan sajian ayam dengan saus telur asin atau dikenal dengan salted egg chicken. Pemilik Salt Inc, Prescilla, mengatakan terinspirasi dari olahan serupa di Singapura.



Salt Inc memiliki beberapa gerai di Jakarta, di antaranya di Greenville, Kelapa Gading, dan Hang Tuah. Rencananya, Salt Inc juga akan membuka gerai baru di selatan Jakarta. Bagi pelanggan yang tak sempat keluar, Salt Inc dapat dipesan melalui ojek online. Pengirimannya dari Permata Buana, lokasi utama pengolahan bahan makanan di Salt Inc.



Pilihan menu cukup beragam, mulai telur asin dengan ayam, ikan dori, cumi, hingga udang. Menu-menu ini dipadukan dengan nasi, pasta, mi, atau kentang goreng, sesuai dengan pilihan pelanggan.



Salt Inc juga menyediakan versi jumbo dan camilan, seperti salted egg fries, yakni potongan kentang goreng yang disajikan dengan saus telur asin. Semua menu bisa ditambahkan dengan beberapa pilihan, seperti ekstra saus telur asin, keju mozzarella, dan telur mata sapi.



Salt Inc menyajikan menunya di dalam kemasan untuk dibawa pulang berbentuk persegi berwarna kuning dengan logo Salt Inc di bagian depan. Berdasarkan keterangan pemilik, mereka sengaja membuat kemasan seperti ini untuk memudahkan ketika dibawa dalam perjalanan. Selain itu, konsep gerai Salt Inc adalah take away atau makanan dibawa pulang, tapi pelanggan tetap bisa menikmati langsung di gerai.



Setiap menu, seperti ayam, ikan dori, cumi, dan udang, digoreng dalam balutan tepung, kemudian diguyur dengan saus telur asin berwarna kuning kemerahan, seperti warna kuning telur bebek. Saus telur asin ini dibuat dengan kuning telur asin, susu, cabai, dan beberapa campuran bumbu lain, kemudian ditambahkan taburan daun kari agar aromanya semakin sedap.



Meskipun terdapat tambahan susu agar saus lebih creamy, saus telur asin Salt Inc tidak bikin enek dan cukup terasa telur asinnya. Selain itu, porsi sausnya lumayan banyak. Menu pendamping, seperti nasi dan mi, juga cocok dimakan dengan saus telur asin.



Menu tambahan, seperti mozzarella, disajikan di bagian paling atas, kemudian dilelehkan sehingga memberikan sedikit jejak keju pada sajian. Sedangkan telur mata sapi disajikan dengan bagian kuningnya masih meleleh sehingga pelanggan dapat merasakan sensasi memecahkan kuning telurnya. Sajian ini pun akan semakin mantap jika disantap dalam keadaan panas.



Menu-menu ini dijual mulai Rp 30 ribu hingga Rp 60 ribu. Sedangkan tambahan atau menu ekstra harganya mulai Rp 5 ribu hingga Rp 15 ribu.



DWI NUR SANTI