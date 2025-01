Nyanyi Lagu Papua di Barcelona, Vocademia UI Raih Medali Emas

TEMPO.CO, Depok - Sejumlah mahasiswa, dosen dan alumni Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam grup vokal Vocademia UI berhasil membawa pulang medali emas dalam ajang The 6th Canta Al Mar 2017-Festival Coral International yang berlangsung pada 23 - 28 Oktober 2017 di Calella, Barcelona, Spanyol. Pada kompetisi paduan suara berkelas dunia itu, tim UI meraih emas untuk kategori pop.



Kepala Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi Publik Universitas Indonesia, Rifelly Dewi Astuti menyampaikan Vocademia UI membawakan dua buah lagu Papua yaitu Apuse dan Tanah adalah Ibu Kami. Selain itu, membawakan pula rangkaian lagu pop yakni Medley Side to Side (Ariana Grande), I Know What You Did Last Summer (Shawn Mendes), Writing’s on the Wall (Sam Smith), dan Sugar (Maroon 5).



"Lagu yang dibawakan hasil aransemen Music Director dan Arranger Ismi Halida dan Ronald Wilson," kata Rifelly kepada Tempo, Rabu, 1 November 2017.



Baca: UI Keluarkan Imbauan Etika Salam dan Terima Kasih untuk Mahasiswa



Menurut Rifelly, grup vokal UI unggul di antara 33 kelompok paduan suara dari 20 negara. Peserta lomba paduan suara itu, di antaranya berasal dari Estonia, Islandia, Swedia, Jerman, Afrika Selatan, Norwegia dan Filipina.



Kontingen Vocademia UI berjumlah 18 orang. "Keberangkatan dipimpin oleh A.G.Sudibyo yang merupakan Kasubdit Pengembangan dan Pemberdayaan Seni Budaya UI," ujarnya.



Pada Grand Prix Final, kata Rifelly, Indonesia melalui Vocademia UI berhasil memenangkan persaingan ketat dengan vokal grup dari Islandia. "Keberhasilan tersebut tidak lepas dari harmonisasi, keunikan lagu Indonesia dan kekompakan tim serta aransemen apik yang ditampilkan," katanya.



Vocademia UI merupakan grup vokal yang terdiri atas mahasiswa, alumni dan dosen dari UI yang didirikan secara resmi tahun 2013. Paduan suara ini berakar dari festival Bintang Pop UI yang diselenggarakan setiap tahun.



Baca: UI Jadi Perguruan Tinggi Terbaik ke-54 di Asia



UI menemukan sejumlah talenta-talenta musik terbaik dari Bintang Pop tersebut, dan kemudian mengembangkannya melalui festival dan kompetisi di tingkat nasional, maupun internasional. "Dua tahun sebelumnya, Vocademia UI juga berhasil menorehkan prestasi dengan meraih Gold Medal pada ajang 11th Busan Choral Festival and Competition yang berlangsung di Korea Selatan," ujar Rifelly.



Saat ini, kata Rifelly, UI memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan bakatnya tidak hanya dalam cakupan akademik melainkan juga di bidang seni-budaya maupun olahraga. Pencapaian Vocademia UI di tingkat Internasional menjadi bukti bahwa mahasiswa UI mampu menyeimbangkan kemampuan akademik dengan talentanya di bidang musik dan semuanya dapat berjalan beriringan.



"Dengan demikian diharapkan para lulusan UI mampu senantiasa mengharumkan nama Bangsa Indonesia melalui karyanya dan senantiasa mengembangkan talenta yang dimiliki untuk kemajuan bangsa," katanya.