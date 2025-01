Perbandingan Spesifikasi Wuling Cortez vs Toyota Kijang Innova

TEMPO.CO , Jakarta - Wuling Motors baru saja memperkenalkan multi-purpose vehicle (MPV) terbaru mereka, Wuling Cortez , pada Senin, 18 Desember 2017 di Hotel Lor In, Sentul, Bogor. Wuling Motors menyebut Cortez akan bermain di kelas MPV menenang yang juga dihuni Toyota Kijang Innova. Varian terakhir Kijang Innova yang dirilis adalah Venturer.

Wuling Cortez hadir dengan mengusung tagline ‘The New Choice of MPV’, hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan diluncurkannya mobil ini, yakni memberikan opsi kepada pelangan di kelas MPV. Baca: Sistem Keselamatan Canggih Ini Ada di Wuling Cortez