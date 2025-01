Suzuki SX4 S-Cross Diluncurkan, Simak Spesifikasinya

TEMPO.CO , Jakarta - Suzuki SX4 S-Cross terbaru resmi dipasarkan di Indonesia mulai 10 November 2017. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), agen pemegang merek Suzuki di Indonesia, menawarkan New Suzuki SX4 S-Cross dalam dua pilihan transmisi, yakni manual dan otomatis.

4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Setiawan Surya mengatakan bahwa peluncuran New Suzuki SX4 S-Cross sesuai dengan tren global dan di Indonesia, yakni semakin populernya kendaraan jenis SUV. “Pasar medium SUV termasuk berkontribusi besar, 9,38 persen,” kata Setiawan di sela-sela peluncuran New Suzuki SX4 S-Cross.



Baca: Menjelang Diluncurkan, Tempo Menjajal New Suzuki SX4 S-Cross