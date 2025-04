Taman Lalu Lintas Bandung Diresmikan, Toyota Sumbang Rp 9,2 M

Presiden Direktur TAM Yoshihiro Nakata mengatakan Toyota berkomitmen mendukung bidang lingkungan, pendidikan, keselamatan berkendara, dan pengembangan masyarakat. Khusus di bidang lingkungan, salah satu kontribusi Toyota melalui program Toyota Car for Tree sejak 2010. “Toyota menyisihkan sebagian keuntungan penjualan untuk mendukung program konservasi lingkungan,” kata Nakata.



Keterlibatan Toyota dalam revitalisasi Taman Lalu Lintas Bandung, menurut Nakata, merupakan bagian dari rangkaian program Car for Tree. “Kami berharap keberadaan Taman Lalu Lintas, Bandung, dapat memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat di Bandung dan sekitarnya,” tuturnya.



Wakil Presiden Direktut TAM Henry Tanoto menambahkan, tahun ini Car for Tree merambah beberapa daerah di Indonesia dengan beragam aktivitas sosial. Maret lalu, Toyota meresmikan Toyota Organic Village di Desa Mlaten, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai desa percontohan untuk membangun pertanian organik yang ideal.



Toyota juga meresmikan program Pinisi bagi Negeri pada April lalu. Program ini merupakan upaya Toyota berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan terumbu karang di kawasan laut Kota Makassar serta kegiatan edukasi budaya maritim. “Saat ini kami masih melakukan studi untuk turut mengembangkan taman-taman seperti Taman Lalu Lintas Bandung ini di kota lain,” ucap Henry.