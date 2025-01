Wawancara Khusus Tempo dengan Anies Baswedan

Kamis malam, 12 Oktober 2017, Anies menerima Budi Setyarso, Devy Ernis, Reza Maulana, dan Yusuf Manurung dari Tempo untuk wawancara di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Namun Anies kerap menjawab secara off the record ketika ditanya rincian program kerja. "Pengalaman kami di pemerintahan, kalau mengatakannya duluan, hanya akan menjadi bahan kritikan." Berikut ini kutipannya. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan saat fitting baju Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebelum acara pemotretan oleh Pemprov DKI Jakarta di Jakarta 12 Oktober 2017. Pakain Anies di jahit oleh Chiu Tailor, Thio Ahmad Hendra yang juga menjahit baju dinas Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982 Tjokropranolo. Tempo/Ilham Fikri

Apa yang Anda akan lakukan pada seratus hari pertama?

Banyak. Dari program sembako terjangkau, penumbuhan kewirausahaan lewat OK-OCE (One Kecamatan One Center of Entrepreneurship), Kartu Jakarta Pintar Plus, transportasi terintegrasi, DP (down payment) rumah nol rupiah, sampai pembangunan stadion Persija. Semua kami kerjakan di awal. Pendekatannya lewat gerakan masyarakat.