Konten itu memuat tangkapan layar berita Kompas TV tentang One Health sebagai solusi mencegah pandemi serta video Ichsanuddin Noorsy. Noorsy menyebut bahwa satu sehat berasal istilah One Health dari Badan Kesehatan Dunia yang akan membuat seluruh masyarakat dunia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Badan Kesehatan Dunia. Sedangkan melalui central banking digital currency, IMF telah memberlakukan e-dollar pada Juli lalu dengan pengaruh dollar yang tersisa 39 persen dari sebelumnya 52 persen.

Benarkah One Health bagian dari next plandemi 2025 dan benarkah IMF memaksa pemberlakuan CBDC?

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa One Health tidak berkaitan dengan kelompok tertentu yang merencanakan pandemi pada 2025. Sebaliknya, One Health adalah pendekatan menyeluruh (holistik) untuk mencegah pandemi yang pernah terjadi pada 2020.

Salah satu fokus utama One Health adalah mencegah penyebaran zoonosis yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia seperti flu burung dan Covid-19. Selain itu, One Health juga berperan dalam memastikan keamanan pangan, seperti mencegah kontaminasi bakteri atau virus pada produksi pangan, serta mengatasi resistensi antimikroba (AMR), yang dapat terjadi akibat penggunaan antibiotik secara berlebihan pada manusia dan hewan.

World Health Organization (WHO) dalam situs resminya mengatakan bahwa dalam konsep One Health, kesehatan manusia, hewan peliharaan dan liar, tumbuhan, dan lingkungan yang lebih luas (termasuk ekosistem) saling terkait erat dan saling bergantung.

Dikutip dari website Kementerian Keuangan, Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara. CBDC sudah memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan nilai (store of value), alat pertukaran/pembayaran (medium of exchange) dan alat pengukur nilai barang dan jasa (unit of account).