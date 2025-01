Keliru, Rangkaian Kebakaran di Amerika Serikat Bagian dari New World Order

Sebuah video beredar di Instagram [ arsip ] yang disertai klaim bahwa serangkaian kebakaran di Amerika Serikat (AS) adalah bagian dari rencana pelaksanaan New World Order.

Video itu memperlihatkan barisan gedung yang terbakar dan sedang dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Dikatakan peristiwa itu terjadi di kawasan Bronx, New York AS. Dikatakan juga peristiwa itu, dan kebakaran dua minggu terakhir di Los Angeles (LA), telah ditampilkan dalam film kartun The Simpsons. Tak hanya telah diramalkan, film itu diklaim membuktikan bahwa serangkaian kebakaran di AS telah direncanakan dan bagian dari New World Order.