Data yang dihimpun situs Box Office Mojo menunjukkan bahwa film The Grinch yang dirilis pada 2018 menjadi film Natal dengan pemutaran perdana terlaris di Amerika Serikat, yakni mencapai $ 67,6 juta. The Grinch mengalahkan rekor penjualan perdana tiket film-film Natal lain seperti How the Grinch Stole Christmas dan Elf.

The Grinch pun tercatat sebagai film Natal paling laris kedua di AS menurut data Box Office Mojo. Film animasi komedi tersebut mencatatkan penjualan tiket sepanjang masa sebesar $ 260,7 juta. Predikat film Natal terlaris sepanjang masa sejauh ini masih dipegang oleh Home Alone, dengan pendapatan kotor yang disesuaikan inflasi sebesar $ 271,5 juta.

Apabila diukur berdasarkan penjualan tiket pemutaran perdana, Home Alone hanya mencatatkan pendapatan kotor sebesar $ 17,1 juta, dan hanya menempati peringkat kesepuluh. Pemutaran perdana film yang disutradarai Chris Columbus tersebut bahkan masih kalah ramai dibanding sekuelnya, Home Alone 2, yang dirilis pada 1992.

Home Alone menjadi film Natal terlaris sepanjang masa. Film yang dirilis pada tahun 1990 tersebut meraih pendapatan kotor global sebesar US$ 476,7 juta. Apabila disesuaikan dengan tingkat inflasi, maka angka tersebut setara dengan US$ 1,09 miliar di tahun 2022, atau setara dengan Rp 16,9 triliun dengan asumsi nilai tukar US$ 1 sama dengan Rp 15.600.