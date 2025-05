Adobe Luncurkan Aplikasi Sunting Gambar Versi Mobile

TEMPO.CO, New York - Kabar gembira bagi Anda yang gemar menyunting gambar. Menyunting kini bisa dilakukan di gawai atau gadget berbasis Android lewat varian aplikasi bernama Creative Cloud Apps yang merupakan buatan Adobe. Adobe selama ini dikenal sebagai aplikasi sunting gambar di komputer.



"Adobe membayar janjinya menghadirkan aplikasi untuk pengguna perangkat bergerak," demikian ditulis situs The Next Web, Selasa, 16 Juni 2015. Adobe sebelumnya menyatakan ingin membuat aplikasi bagi sistem operasi Android. Platform ini dinilai potensial karena digunakan oleh mayoritas ponsel pintar di seluruh dunia.



Creative Cloud terdiri atas empat aplikasi, yakni Photoshop Mix, Color CC, Brush CC, dan Shape CC. "Aplikasi menghadirkan kemudahan, sekalipun bagi pengguna pemula," klaim Adobe.



Photoshop Mix mengutamakan penyuntingan pada warna. Pengguna dapat meneruskan penyuntingan di Photoshop versi komputer. Selanjutnya, hasil gambar dapat langsung dibagikan melalui media sosial.



Berikutnya Shape CC yang berfungsi mengkonversikan gambar ke dalam bentuk grafis. Hasil gambar seolah dibuat menggunakan pensil atau pena. Ini mirip dengan aplikasi Adobe Illustrator.



Sedangkan Brush CC untuk mengubah gambar menjadi grafis yang seolah dibuat menggunakan cat semprot. Pengguna dapat berkreasi dengan membuat tema cat yang digunakan sesuai keinginan. Hasil gambar penyuntingan Brush CC kompatibel dengan InDesign dan Photoshop.



Terakhir, Adobe menghadirkan Hue CC bagi platform iOS. Hue CC dilengkapi berbagai pilihan filter. Ini menjadi aplikasi penyuntingan dengan spesifikasi tertinggi bagi versi mobile. "Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyunting video, sehingga hampir setara dengan hasil gambar yang disunting dari Premiere Pro, Premiere Clip, dan After Effects CC," kata The Next Web.



Creative Cloud sudah dapat dijumpai di toko online Google Play dan App Store. Rangkaian aplikasi tersedia gratis dan juga berlaku bagi pengguna yang tidak menjadi anggota di layanan Creative Cloud.



SATWIKA MOVEMENTI