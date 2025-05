Aplikasi HERE Maps Diperbaharui, Andalkan Fitur 3D Touch

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi HERE Maps untuk OS telah menerima sejumlah pembaruan. Berikut beberapa di antaranya:



Pertama, aplikasi tersebut mendukung teknologi 3D Touch yang berarti bahwa saat pengguna iPhone 6s atau iPhone 6s Plus menekan ikon HERE Maps pada home screen, mereka akan diberikan opsi untuk menampilkan navigasi jalan menuju rumah.



Selanjutnya, pada peta pengguna kini dapat menekan ikon tempat, seperti toko, pemandangan dan stasiun. Saat ikon-ikon tersebut ditekan, pengguna akan mendapatkan rincian lebih lanjut mengenai tempat tersebut, antara lain jam buka, nomor telepon dan website resmi.



Dan, untuk sejumlah tempat, pengguna bahkan dapat melihat ulasan dari TripAdvisor atau sumber lainnya.



Selain itu, pengguna juga dapat menekan apa saja di peta, dan saat melakukannya, menu pintas akan muncul. Menu tersebut akan menunjukkan arah, navigasi setiap belokan, mengumpulkan lokasi atau berbagi lokasi. Alamat dari lokasi yang dipilih akan ditampilkan pada bagian atas layar.



Pengguna juga dapat menyimpan alamat rumah, dengan cukup dengan menekan ikon rumah di bagian kanan atas aplikasi, mereka dapat memperoleh arah untuk sampai rumah dengan cepat.



Versi baru tersebut kini sudah tersedia di iTunes App Store untuk iOS, demikian GSM Arena.



ANTARA