TEMPO.CO, Cupertino - Pada acara Apple di Cupertino, San Francisco, Senin, 21 Maret 2016, waktu setempat, Apple mengumumkan perusahaan itu menurunkan harga Apple Watch.



Jam pintar pertama perusahaan itu kini dihargai mulai US$ 299 (Rp 3,9 juta), turun dari US$ 349 (Rp 4,6 juta). Apple juga meluncurkan tali jam baru untuk Apple Watch.



Seperti yang diperkirakan, Apple tidak meluncurkan Apple Watch baru, yang diperkirakan baru akan hadir akhir tahun ini. Namun perusahaan itu meluncurkan tali-tali jam baru untuk Apple Watch.



Ada sejumlah Apple Wartch Sport Band dan Leather Band yang hadir dengan warna baru. Juga tali Woven Nylon yang memiliki konstruksi empat lapisan. Tali jam baru ini dibanderol US$ 49.

Apple juga memperkenalkan tali jam Space-Black Milanese, yang dihargai US$ 199 atau US$ 50 lebih mahal daripada tali jam Silver Milanese.



Pada acara tersebut, CEO Apple Tim Cook mengatakan mengubah tali jam adalah tren populer bagi pengguna Apple Watch. Sekitar sepertiga dari mereka secara teratur mengubah tali jam. Ia juga mengklaim Apple Watch adalah jam pintar terlaris di dunia.



Apple Watch diluncurkan pada 24 April di wilayah-wilayah tertentu di seluruh dunia. Perusahaan secara perlahan melebarkan ketersediaannya dan membawa Apple Watch ke India pada November tahun lalu.

NDTV | ERWIN Z