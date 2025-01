Borong iPhone X di Indonesia, Uya Kuya Sempat Galau

TEMPO.CO, Jakarta - Uya Kuya, presenter televisi, memborong iPhone X saat peluncurannya di iBox Central Park Mall, Jakarta Barat, Jumat, 22 Desember 2017. Dia membeli empat unit iPhone X varian 256 gigabita warna silver grey. Telepon seluler pintar ini satu unitnya seharga Rp 20,799 juta. Uya mengatakan ponsel tersebut untuk istrinya, Astrid Khairunnisa, dan dua anaknya, yakni Cinta dan Nino.



Keempatnya datang dengan busana santai. Uya menggunakan setelan training berwarna kuning, Astrid mengenakan atasan cardigan biru tosca. Sedangkan Cinta memakai busana kasual dengan topi hitam dan Nino t-shirt berwarna hitam.



Alasan Uya membeli iPhone X di Indonesia karena tidak perlu bingung kalau rusak. "Kalau di Indonesia, garansinya gampang diurus. Kalau di luar memang lebih murah harga ponselnya, tapi ya itu, garansi," kata Uya di iBox Central Park Mall. Dia datang ke iBox pukul 10.30 WIB. "Buat keluarga, apa sih yang enggak?"



Astrid mengatakan keluarganya memang pelanggan iPhone. "Kami sudah pakai sejak iPhone 4, lalu 5, 6, dan 7 Plus," katanya. "iPhone itu aplikasinya bagus-bagus."



Director of Marketing and Communication Erajaya Group Djatmiko Wardoyo bercerita, satu pekan sebelumnya, Uya menelepon dirinya dan kebingungan mau beli iPhone X di Amerika atau di Indonesia. Harga iPhone di Amerika memang lebih murah. Varian iPhone X 64 gigabita dijual di pasar global US$ 999, atau sekitar Rp 13,5 juta. Sedangkan 256 gigabita dijual US$ 1.149, atau sekitar Rp 15,1 juta.



"Saya bilang ke dia, 'Itu sama kaya kamu beli unta di Arab. Murah karena dibeli di negaranya langsung'," ujar Djatmiko di tempat yang sama. "Lalu saya bilang ke dia, 'sudah, beli di iBox. Nanti ada promo gratis 1 kali cicilan kalau ambil 12 bulan. Jadi kira-kira total Rp 19 jutaan'." Selain itu, menurut Djatmiko, sulit mengurus garansi kalau beli di Amerika.