TEMPO.CO, Tokyo - Intel Corporation mengumumkan kerja sama dengan LINE Corporation untuk meningkatkan komunikasi bagi komunitas pengembang perangkat lunak. Kerja sama ini juga untuk mempercepat adopsi solusi Internet of Things (IoT).



"Kami bangga untuk mengumumkan kolaborasi baru yang menarik dengan LINE Corporation, yang kami percaya dapat mempercepat inovasi teknologi perangkat lunak," kata Sophia Chew, vice president of the software and services group Intel Corporation, Jumat, 2 Oktober 2015.



Intel akan menambah LINE Messenger sebagai platform untuk berhubungan dengan pengembang perangkat lunak, untuk menyampaikan informasi terbaru tepat waktu dan efektif mendorong komunikasi.



Akun resmi Intel pada LINE akan dimulai dengan Indonesia dan India pada tahap awal. Melalui akun resmi ini, Intel akan berbagi dengan pengikut tentang update terbaru dan sumber daya pada teknologi seperti IoT, pengembangan game, teknologi Intel RealSense, pengembangan aplikasi Android dan Windows dan banyak lagi.



Akun resmi Intel Software pada aplikasi LINE Messenger merupakan perpanjangan dari komunitas online Intel Developer Zone (software.intel.com) dan sebagai tujuan tunggal untuk semua perangkat lunak yang terkait dengan pembaruan, alat dan sumber daya dari Intel untuk pengembang perangkat lunak dan makers.



Selain itu, kedua perusahaan akan bekerja sama untuk menciptakan berbagai solusi berbasis IoT yang mencakup otomatisasi rumah, signage digital, mesin penjual cerdas dan sejenisnya.



Intel dan LINE juga bekerja sama dengan mitra terpilih untuk menambah kecerdasan ke perangkat, mengirimkan data ke cloud, menganalisis data untuk wawasan berharga dan visualisasi dashboard, umpan balik seketika dan pelaporan untuk aplikasi LINE melalui LINE Business Connect. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah dari layanan tambahan Internet of Things bagi pengguna baru.



Pada Intel Software Day 2015, Jumat, kedua perusahaan memamerkan mesin penjual cerdas berbasis prosesor Intel dari Kirin Beverage Value Vendor. Mesin penjual cerdas berbasis prosesor Intel ini dilayani dengan LINE Business Connect yang dikembangkan oleh Kirin Beverage Value Vendor, Sanden Retail System Corp., dan V-Sync.



"Kami sangat antusias untuk kolaborasi inovatif ini. Dengan meluncurkan mesin penjual otomatis cerdas dengan prosesor Intel, kami melihat potensi yang memungkinkan solusi IoT untuk berbagai perangkat secara global," kata Shintaro Tabata, Senior Vice President, Head of Corporate Sales at LINE Corporation.



ERWIN Z