Fitur AI Mode di Google Search: Apa Fungsinya?

AI Mode diakses melalui Search Labs yakni platform eksperimen Google untuk pelanggan Google One AI Premium. "Kami melihat pengguna mengajukan pertanyaan yang dua kali lebih panjang dibanding pencarian biasanya, serta menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan sekitar 25 persen dari waktu mereka," kata VP of Product at Google Search Robby Stein dikutip dari Antara.

Apa Itu AI Mode?

Dikutip dari Blog Google, AI Mode satu fitur penelusuran Google paling populer yang telah digunakan oleh lebih dari satu miliar orang. Mode AI adalah penelusuran baru yang dapat dilakukan AI Overviews dengan penalaran dan kapabilitas multimodal canggih.