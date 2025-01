Galaxy Unpacked: Samsung Luncurkan Galaxy S25 Series, Harga Mulai Rp 14,9 Juta

Samsung sudah langsung membuka pemesanan (pre-order) untuk seri yang didukung chip terbaru Qualcomm, Snapdragon 8 Elite , yang dibuat kustom untuk Samsung Galaxy tersebut. Galaxy S25 ditawarkan dengan harga setara Rp 14,9 juta per unit, sedangkan S25+ dan S25 Ultra Rp 17,9 juta dan Rp 22,9 juta.

President and Head of Mobile eXperience Business Samsung Electronics T.M. Roh mengatakan, Samsung Galaxy S25 series menggunakan user interface One UI 7. Sistem ini diklaim akan memaksimalkan kinerja kecerdasan buatan yang ditanam dalam ponsel, dan terintegrasi dengan AI Google Gemini.