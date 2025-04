Game of Thrones Akan Diadaptasi dalam Bentuk Game?

TEMPO.CO, Jakarta - Games of Thrones, serial kolosal yang disiarkan di saluran HBO, akan diadaptasi menjadi sebuah game. Seperti yang dilansir laman berita Mirror, informasi tersebut bocor dari laman situs Target, yang melansir kategori game yang akan terbit.



Informasi tersebut pertama kali diungkap dalam forum game, NeoGaf. Sebuah akun bernama That Damn Kid memposting sebuah screenshot di kategori produk yang bertajuk "Bethesda: Game of Thrones".



Sekadar informasi, Bethesda merupakan pengembang game "The Elder Scrolls V: Skyrim" dan "Fallout 4". Pengembang ini memang dikabarkan sedang mengerjakan dua game terbaru yang salah satunya diduga Game of Thrones.



Namun, tidak ada informasi soal produk tersebut. Artinya, belum jelas game tersebut akan dibuat untuk perangkat apa. Serial Game of Thrones Season ke-7 akan habis pada pekan ini.



Suksesnya serial televisi Game of Thrones membuat serial ini menjadi peluang bisnis game. Sebelumnya, serial ini sudah dibuatkan gamenya oleh Telltale Games pada 2014. Selain itu, ada juga Artplant dan Bigpoint dengan genre massively multiplayer online game pada 2012. Sama seperti game Skyrim, Bethesda mungkin akan mendesain Game of Thrones dalam genre open world dan action.



Jika memang Bethesda benar menggarap Game of Thrones sebagai gim, tentu kiprahnya patut diperhitungkan,. Sebab, bisa jadi Game of Thrones besutan pengembang asal Amerika Serikat (AS) ini akan mengusung gameplay open world dan action yang menyamai kesukesan serialnya.



Kita tunggu saja kabar resminya dari pengembang Bethesda tentang Game of Thrones hanya di kanal Tekno Tempo.co.



MIRROR.CO.UK | AMRI MAHBUB