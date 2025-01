Incar Pasar Gamer, Vivo V7 Gandeng Mobile Legend Bang Bang

Vivo V7 hadir dengan dua pilihan warna: Black Matte dan Gold yang akan tersedia di gerai Vivo seluruh Indonesia per 18 November. Untuk pemesanan via Online yang dapat dilakukan melalui 10 Official Online Store Vivo yaitu; JD. ID, Dinomarket.com, Lazada, Blibli, Elevania, Akulaku, Bhinneka, Tokopedia, Shopee, dan MatahariMall.com.