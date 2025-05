Ini Alasan Trump Minta Apple Stop Rakit iPhone di India

Menurut Trump, India menawarkan kesepakatan perdagangan dengan tarif nol untuk produk-produk dari Amerika Serikat. Namun, orang nomor satu di AS ini mengungkapkan tak setuju bila Apple memperluas produksi di negara tersebut.

Setelah semua percakapan tersebut, Trump meneruskan, Apple berencana meningkatkan produksi di AS. Dorongan Trump tersebut, menurut beberapa ulasan, berpotensi mengganggu strategi Apple yang ingin mengalihkan sebagian besar produksi iPhone tujuan AS dari Cina ke India pada akhir 2026.

Merujuk data fiskal Apple, total nilai produksi iPhone di India mencapai US$ 22 miliar hingga Maret 2025, naik hampir 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Apple dan mitra-mitra manufakturnya sedang mempercepat pemindahan basis produksi dari Cina sejak pembatasan akibat Covid-19 mengganggu operasional mereka.

Perang dagang antara AS dan Cina juga turut mendorong pergeseran ini. Persaingan semakin memanas sejak Trump kembali ke Gedung Putih, terutama karena pemberlakuan tarif impor yang berubah-ubah terhadap produk dari Cina.

Cook juga menyinggung soal kontribusi Apple di AS, termasuk rencana investasi sebesar US$ 500 miliar selama empat tahun ke depan. Produsen iOS ini juga sedang menggarap fasilitas produksi di sejumlah negara bagian AS. Salah satu contohnya adalah pabrik baru di Texas untuk produksi server canggih, yang dijadwalkan beroperasi mulai akhir tahun ini.