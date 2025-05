Luncurkan Aplikasi Berita, Apple Mencari Redaktur

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merambah bisnis musik dan jam pintar, perusahaan teknologi Apple Inc. mulai memasuki bisnis berita. Untuk mengembangkan divisi newsroom yang memproduksi dan melakukan kurasi berita, Apple mengumumkan sedang mencari para redaktur.



"Tim Apple News sedang mencari sejumlah redaktur yang berpengalaman dan bersemangat untuk menyeleksi berita terbaru terbaik untuk kategori lokal, nasional, dan global," begitu bunyi iklan yang dipasang manajemen Apple, seperti diberitakan situs 9to5Mac, Selasa, 16 Juni 2015.



Seperti diketahui, manajemen Apple baru-baru ini meluncurkan layanan berita ala aplikasi Flipboard. Aplikasi berita Apple ini akan berisi berita dari situs berita terkenal, seperti Wired, The New York Times, dan BuzzFeed.



Layanan berita ini bakal muncul di sistem operasi terbaru iOS 9 yang terpasang untuk ponsel cerdas iOS dan tablet iPad.



Aplikasi Apple News ini memiliki fitur "For You" yang secara otomatis memberikan rekomendasi berita berdasarkan kebiasaan membaca setiap pengguna aplikasi ini.



Aplikasi ini juga memiliki fitur "Explore" yang bisa digunakan para pembaca untuk melihat seleksi berita terkini berdasarkan pilihan para redaktur tadi.



Apple bakal membuka aplikasi ini untuk sebanyak mungkin media yang berminat bekerja sama, misalnya majalah Time.



9TO5MAC | BUSINESS INSIDER | BUDI RIZA