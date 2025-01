Menko Airlangga Optimistis AI Dongkrak Ekonomi Digital Hingga 2030, Bagaimana Soal Talentanya?

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian di Indonesia diprediksi mencapai sekitar US$ 360 miliar, atau setara Rp 5.879 triliun, pada 2030. Optimisme itu diperkirakan dari nilai barang dagangan bruto ekonomi digital Indonesia, yang pada 2024, sudah mencapai US$ 90 miliar atau 6 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Kita harap multiplier effect bagi ekonomi Indonesia sekitar 40 persen dari ASEAN, yaitu US$ 700–800 miliar pada 2030,” ucap Airlangga.

Untuk menyokong target ekonomi digital, Airlangga meneruskan, Pemerintah Indonesia berniat mencetak 500 ribu individu talenta digital per tahun hingga 2030. “Berarti kita membutuhkan sekitar 9 juta keahlian dalam digital, termasuk AI. Saya menghargai bahwa sejauh ini Alibaba juga mendukung pelatihan ini,” katanya.

Perkembangan AI diperkirakan menyumbang US$ 15,7 triliun terhadap perekonomian global pada 2030, dengan kontribusi dari peningkatan produktivitas sebesar US$ 6,6 triliun, dan konsumsi US$ 9,1 triliun. Konsumsi merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Capaian jumbo ini dianggap menunjukkan peran AI sebagai katalis inovasi.