Microsoft Paint Segera Berakhir dengan Pembaruan Windows 10

TEMPO.CO, San Francisco - Era Microsoft Paint bakal berakhir dengan peluncuran Windows 10 Fall Creators Update mendatang. Aplikasi pengedit gambar itu secara resmi diklasifikasikan oleh Microsoft sebagai "fitur usang", menurut The Guardian.



Hal itu berarti bahwa, pada musim gugur ini, Paint akan 'tidak dalam pengembangan aktif dan kemungkinan dihapus dalam rilis mendatang’ sebagaimana dikutip The Verge Selasa, 25 Juli 2017.



Paint telah lama menjadi andalan Windows, mulai dari versi monokrom 1-bit dari program itu yang dirilis bersama Windows 1.0 pada bulan November 1985.



Microsoft terus memperbarui Paint sepanjang tahun, dan pengguna telah berkembang untuk merangkul fitur terbatas yang ditawarkan pengedit gambar itu.



Dan sementara Paint akan selalu dihubungkan dengan mudah sebagai seni digital ilustrasi yang dirancang dengan buruk, sulit untuk menyangkal arti pentingnya program ini sebagai interaksi pertama banyak pengguna dengan penciptaan gambar pada komputer.



Ini bukan langkah yang super mengejutkan, mengingat bahwa Microsoft secara logis akan memfokuskan upayanya ke arah Paint 3D, versi rombak dari Paint asli yang diperkenalkan perusahaan dalam Windows 10 Creators Update awal tahun ini.



Juga, hanya karena program ini terdaftar sebagai "usang" tidak berarti bahwa Paint akan pergi untuk selamanya dulu. Masih tidak ada tanggal atau kerangka waktu kapan Microsoft berniat untuk menghapus aplikasi ini sepenuhnya.



Namun, ini benar-benar menandai akhir perjalanan untuk aplikasi editing gambar klasik tersebut. Jadi akhir tahun ini, ketika Anda memperbarui komputer Anda ke Windows 10 Fall Creators Update, jangan lupa untuk mengenang Microsoft Paint.



THE GUARDIAN | THE VERGE | ERWIN Z