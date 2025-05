Pakar Keamanan Yahoo! Pindah ke Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Alex Stamos dari Yahoo! Inc bergabung dengan Facebook Inc sebagai chief security officer sejak Senin, 22 Juni 2015. Hal itu diungkapkan dia dalam posting-an Facebook pada Rabu waktu setempat.



Stamos, yang bergabung dengan Yahoo! sebagai kepala keamanan informasi pada tahun lalu, juga memperbarui profil-nya di Twitter dan LinkedIn.



Yahoo! membenarkan bahwa Stamos telah menerima sebuah posisi di Facebook dan mengatakan Ramses Martinez yang menggantikan dia sebagai kepala keamanan informasi sementara Yahoo!.



Namun Facebook tidak bisa dimintai komentar perihal kabar ini.



Dalam akun LinkedIn-nya, Stamos menyebut dia adalah "Eksekutif keamanan yang tertarik membangun Internet yang aman dan layak untuk keseharian pengguna".



Di Facebook, Stamos menggantikan Joe Sullivan, yang meninggalkan jejaring media sosial terbesar di dunia itu untuk bergabung dengan Uber Technologies Inc, seperti diberitakan Reuters.



ANTARA