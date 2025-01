PlayStation Plus Akan Gratiskan Tiga Gim di PS4 dan PS5 Mulai 7 Januari

“Monthly Games untuk bulan Januari, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, dan The Stanley Parable: Ultra Deluxe, diluncurkan pada tanggal 7 Januari untuk anggota PlayStation Plus,” kata Adam dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Minggu, 5 Januari 2024.

Dari lima gim tersebut, yang bisa diakses gratis melalui PS5 adalah Suicide Squad: Kill the Justice League. Sementara yang bisa dimainkan melalui PS4 adalah Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Gim yang bisa dimainkan pada PS4 dan PS5 adalah The Stanley Parable: Ultra Deluxe. “Semua tiga gim akan tersedia pada anggota PlayStation Plus pada 7 Januari sampai 3 Februari,” ujar Adam.