Ponsel Fitur Nokia 105 dan Nokia 130 Resmi Diperkenalkan

TEMPO.CO, Espoo - Sepertinya setiap dua tahun atau lebih Nokia, atau dalam hal ini HMD global, meluncurkan versi baru dari ponsel fitur Nokia 105. Model pertama dibuat untuk dipasarkan kembali pada 2013, tetapi dua tahun kemudian, Microsoft berpikir untuk kembali merilis ponsel fitur itu dengan nama yang sedikit berbeda, Nokia 105 (2015).



Baca: Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Nokia dan Xiaomi Terbaru



Hari ini, perusahaan asal Finlandia HMD Global mengumumkan "the all new Nokia 105," versi modern dari ponsel fitur yang berumur empat tahun itu. Namun, selain dari tampilan yang sedikit berbeda, Nokia 105 baru tidak hadir dengan sesuatu yang baru dibandingkan pendahulunya.



Satu hal yang bisa dipastikan terkait upgrade nyata dibandingkan model Nokia 105 sebelumnya adalah layar 1,8 inci yang lebih besar. Dua ponsel fitur Nokia 105 sebelumnya hadir dengan layar 1,45 inci dan 1,4 inci, masing-masing.



Nokia 105 baru ini memiliki RAM 4MB dan ROM 4MB, serta baterai 800 mAh yang bisa dilepas, yang seharusnya bisa mendukung pengguna hingga 15 jam waktu bicara. Sebuah radio FM juga disertakan, bersama dengan jack audio 3.5mm dan port micro-USB 2.0.



Ponsel fitur ini menjalankan platform Nokia Series 30+ dan hadir dengan game Snake Xenzia. Menurut HMD Global, Nokia 105 baru ini akan tersedia dalam versi single atau dual-SIM. Terakhir, ponsel fitur ini mendukung band GSM 900/1800 di Eropa dan 850/1900 di Amerika Serikat.



Nokia 105 baru akan tersedia dalam warna biru, hitam, dan putih. Ponsel ini akan dibanderol US$ 14.50 (single SIM) dan US$ 15 (dual-SIM), masing-masing.

Ponsel kedua yang diumumkan HMD Global hari ini adalah versi baru dari Nokia 130, ponsel fitur yang memulai debutnya pada tahun 2014. Selain dari aspek desain, tampaknya tidak ada perbedaan antara model lama dan model baru dari Nokia 130.



Ponsel fitur ini memiliki layar 1,8 inci dengan resolusi 128 x 160 piksel, RAM 4MB dan ROM 8MB. Sebuah slot kartu microSD disertakan juga, sehingga Anda dapat memperluas penyimpanan hingga 32GB. FM Radio, bersama dengan jack audio 3.5mm dan port micro-USB 2.0 juga tersedia.



Baterai 1020 mAh mendukung ponsel ini untuk mengoperasikan pemutaran musik 44 jam Radio FM dengan headset atau sampai satu bulan standby dari satu kali pengisian.



Sama seperti Nokia 105, ponsel fitur Nokia 130 baru menjalankan platform Nokia Series 30+ tetapi hadir dengan 5 games Gameloft serta Snake Xenzia.



Baca: Nokia 8 Segera Diluncurkan dengan Snapdragon 835 dan Kamera Zeiss



Nokia 130 baru akan tersedia dalam warna hitam, abu-abu, dan merah dengan harga US$ 21,50 tidak termasuk pajak. Perlu diingat bahwa ponsel fitur ini hanya mendukung band jaringan GSM 900/1800.



PHONEARENA | ERWIN Z