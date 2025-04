Pre-Order Nintendo Switch 2 di ASDiundur, Efek Tarif Dagang Trump?

Harga konsol Nintendo Switch 2 yang diumumkan pada 2 April 2025 di Negeri Abang Sam sebesar US$ 449,99 atau sekitar Rp 7,5 juta. Harga ini dinyatakan tidak akan berubah saat peluncuran pada 5 Juni nanti, sama halnya dengan harga game Mario Kart World dipatok US$ 79,99, dan Donkey Kong Bananza yang sebesar US$ 69,99.