Samsung dan Apple Kerja Sama Bikin Memori iPhone 6S

TEMPO.CO, Jakarta - Kerja sama Samsung dan Apple dikabarkan semakin erat. Sebuah kabar dari media Korea menyatakan dua perusahaan gadget ini bakal menandatangani kerja sama pembelian NAND flash memory.



"Samsung akan menyuplai memori ini untuk gadget iPhone 6S dan 6S Plus," tulis situs Phone Arena, Rabu, 1 Juli 2015.



Saat ini Samsung sedang melakukan serangkaian pengetesan untuk pabrik memori flash ini di Xian, Cina.



Sebelumnya, Samsung memang tidak menyuplai memori flash ini untuk Apple karena tidak tercapai kesepakatan harga dengan perusahaan tersebut.



Ini membuat Apple memesan memori flash itu dari Toshiba sebesar 50 persen, SK Hynix 30 persen, dan Sandisk 20 persen. Ini untuk ponsel iPhone 6 dan 6 Plus.



Apple mendapatkan permintaan besar untuk iPhone dengan kapasitas penyimpanan 64 gigabita. Permintaan ini datang dari konsumen Cina dan Eropa.



Kerja sama Samsung dan Apple tersebut dikabarkan juga berlanjut pada pembuatan prosesor A9. Namun kabar lain mengatakan Apple tetap memesan prosesor ini dari TSMC, Taiwan.



Apple bakal meluncurkan iPhone 6S dan 6S Plus pada September nanti.



BUDI RIZA