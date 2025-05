TEMPO.CO, Beijing - Telepon pintar premium Samsung Galaxy S6 Edge edisi Iron Man terjual dengan harga fantastis, yakni US$ 91.635 atau sekitar Rp 1,2 miliar. Angka ini diperoleh dari penjualan lewat sebuah lelang online di Cina. Pembelinya adalah konglomerat yang identitasnya masih misterius.



Lantas, apa alasan konglomerat itu membeli ponsel itu dengan harga tinggi? Ternyata angka 666 yang menjadi nomor seri ponsel tersebut dipercaya membawa keberuntungan. "Di Cina, angka 6 merupakan simbol kemujuran," demikian ditulis situs Business Insider, Senin, 15 Juni 2015.



Alasan lain tentu saja desainnya yang menarik. Galaxy S6 Edge Iron Man dibalut dengan warna merah metalik sesuai dengan kostum yang dikenakan jagoan Marvel itu. Kehadirannya bersamaan dengan peluncuran film Avengers: Age of Ultron. Adapun harga aslinya US$ 1.079 atau sekitar Rp 14,3 juta.



Samsung memproduksinya dengan jumlah terbatas, yakni seribu unit. Nomor seri yang digunakan dimulai dari angka 1 hingga 1.000, sesuai dengan jumlahnya. "Secara teknis, gawai ini dibuat dengan material eksklusif," tulis situs Tech Times. Galaxy S6 Edge Iron Man hanya dapat dijumpai di Korea Selatan, Hong Kong, dan Cina.



Galaxy S6 Edge memiliki layar berukuran 5,1 inci Super AMOLED yang dibekali teknologi Corning Gorilla Glass 4. Ponsel ini menawarkan keunikan karena layarnya yang membentang hingga ke bagian tepi.



Prosesor yang dibenamkan octa-core dengan arsitektur 64-bit. Spesifikasi tersebut dipasang untuk mendukung performa yang kencang. Meskipun kencang, Samsung mengklaim energinya tetap efisien.



Baterainya punya kekuatan 2.600 mAh dan dilengkapi teknologi fast charging. Kemampuan ini memungkinkan pengisian dalam waktu cepat untuk pemakaian yang lama. Samsung mengklaim pengisian baterai selama sepuluh menit dapat digunakan untuk pemakaian empat jam.



SATWIKA MOVEMENTI