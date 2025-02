Senada Kebijakan Trump, Google Maps Ubah Nama Teluk Meksiko di Aplikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Google Maps kini mengganti nama Gulf of Mexico atau Teluk Meksiko menjadi Gulf of America bagi pengguna di Amerika Serikat (AS). Dikutip dari The Verge, langkah ini menyusul kebijakan pemerintahan Donald Trump yang secara resmi mengubah nama perairan yang terletak di antara pesisir timur Meksiko dan Florida Panhandle tersebut.