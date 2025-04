Snapchat Beli Aplikasi Zenly Rp 4,6T untuk Fitur Baru Snap Map

TEMPO.CO, San Francisco - Fitur terbaru Snapchat, Snap Map, didasarkan pada akuisisi terbaru, startup pemetaan sosial Zenly. TechCrunch hari ini mengungkap bahwa Snapchat telah membeli Zenly antara US$ 250 juta (Rp 3,3 triliun) dan US$ 350 juta (Rp 4,6 triliun) sebagian besar uang tunai dan beberapa saham dalam kesepakatan yang ditutup pada akhir Mei.



Baca: Fitur Snap Map Snapchat Tunjukkan Lokasi dan Kegiatan ... - Tempo.co



Snapchat akan membuat Zenly tetap berjalan secara independen, mirip dengan bagaimana Facebook membiarkan Instagram berjalan secara independen.



Aplikasi Zenly ini memungkinkan pengguna melihat keberadaan teman-teman mereka saat ini di peta menggunakan GPS di latar belakang. Seseorang kemudian dapat mengirim pesan ke teman-temannya dalam aplikasi itu untuk merencanakan sesuatu.



Aplikasi startup yang berbasis di Paris ini memiliki 4 juta unduhan menurut Sensor Tower, dengan 28 persen berasal dari Prancis, tetapi juga angka yang cukup besar di Asia termasuk Korea Selatan 12 persen dan 8 persen di Jepang.



Aplikasi ini banyak digunakan oleh remaja yang berusaha untuk mengikuti aktivitas teman-teman mereka di sekitar kota, di sekolah, atau di konser dan acara lainnya. Zenly telah mengumpulkan dana US$ 35,1 juta, termasuk Seri B US$ 22,5 juta di September 2016 yang dipimpin oleh perusahaan modal ventura Silicon Valley bergengsi, Benchmark.



Hari ini, Snapchat meluncurkan fitur berbagi lokasi Snap Map. Ia bekerja sedikit berbeda, tetapi terlihat begitu mirip dengan Zenly.



Baca: Snapchat Luncurkan Perubahan Fitur Pembuat Snap - Tempo Tekno



Sumber Techcrunch pun memastikan bahwa Snapchat ternyata memang telah mengakuisisi Zenly. Tidak menutup Zenly, Snap akan memungkinkan Zenly untuk berjalan agak mandiri.



TECHCRUNCH | ERWIN Z