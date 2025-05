Temukan Toilet Umum Bersih Lewat Aplikasi Ini

TEMPO.CO, New York City - Mencari toilet bersih di pusat kota bukan perkara mudah. Alasan kebersihan membuat banyak orang memilih buang air ketika sampai di rumah. Melihat hal tersebut, pengembang digital asal New York City, Amerika Serikat, membuat aplikasi untuk menemukan toilet bernama Looie. Dalam bahasa Inggris slank, loo berarti toilet.



"Kami ingin menjamin kualitas dan kebersihan sanitasi bagi masyarakat," ujar Chief Executive Officer Yezin Al-Qaysi, yang ditulis situs Business Insider, Ahad, 28 Juni 2015.



Dia menambahkan, aplikasi ini bermitra dengan pengelola fasilitas umum dan menambahkan beberapa fasilitas tambahan di toilet. Salah satu yang kerap dicari orang adalah meja untuk membaringkan bayi saat mengganti popok.



Looie juga bekerja sama dengan tempat-tempat bergengsi di New York. Tempat yang pertama kali diuji coba adalah restoran bernama Mulberry and Wine. Al-Qaysi mengklaim hasilnya cukup baik dan mendapat tanggapan positif. "Awalnya seperti suatu percobaan, tetapi lama kelamaan dibutuhkan konsistensi," kata dia.



Cara menggunakan Looie yakni mengunduh aplikasinya di perangkat bergerak. Kemudian, membayar biaya langganan per bulan US$ 25 atau Rp 333 ribu. Aplikasi ini bekerja berdasarkan sensor lokasi yang dapat mendeteksi keberadaan toilet kosong.



Dalam menciptakan aplikasi ini, Al-Qaysi menggandeng saudara perempuannya yang merancang penampilan aplikasi mobile dan situs. Terdapat investor yang menyuntikkan dana untuk pengembangan Looie. Sayangnya, Al-Qaysi enggan mengungkapkan siapa pebisnis yang menanamkan saham tersebut.



Looie siap diluncurkan mulai Juli dengan menyediakan 12 toilet di wilayah Tribeca. "Kami berencana mengembangkannya hingga 40 fasilitas di tahun ini," kata Al-Qaysi. Daerah lain di New York yang disasar, antara lain Financial Distric, SoHo, dan West Village.



SATWIKA MOVEMENTI