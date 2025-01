Ternyata Ini Emoji Paling Banyak Digunakan Apple Fan Boy

TEMPO.CO, California – Kira-kira emoji apa yang paling populer di dunia? Senyum, tawa, atau mata berkedip? Ternyata, menurut Apple, emoji yang paling sering digunakan para pengguna gadget Apple di Amerika Serikat adalah wajah tangis bahagia atau tears of joy. Emoji ini sering dipakai untuk mewakili ungkapan rasa geli bahagia karena sesuatu hal yang sangat lucu.

Emoji Tears of Joy menempati peringkat pertama paling banyak digunakan pengguna perangkat Apple. (apple.com)

Laman pelacan EmojoTracker yang memonitor secara real time penggunaan emoji di Twitter juga menunjukkan tears of joy sangat populer. Emoji ini menempati urutan pertama. Pagi ini, emoji tersebut sudah digunakan 1,8 miliar kali di seluruh dunia.

Emoji tersebut, menurut laman The Verge, bahkan disebut sebagai emoji pertama yang menjadi Word of the Year versi Oxford English Dictionary.