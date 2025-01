Tips Teknologi untuk Pelaku E-Commerce: Cara Halau Serangan Siber

Menurut Kementerian Keuangan RI, pada 2020 pemerintah menargetkan ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 130 miliar. Data sensus 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan bahwa industri e-commerce di Indonesia telah tumbuh sekitar 17 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

Sayangnya, sekitar setengah dari keseluruhan perusahaan Fortune 500 mengalami setidaknya 1,6 jam downtime setiap minggunya. Ini setara dengan sekitar 80 jam downtime per tahun. Di Indonesia, tiga situs e-commerce raksasa tumbang secara bersamaan pada bulan Maret 2017.

Mencegah downtime memang sangat penting untuk e-commerce karena bahkan satu jam downtime saja bisa berdampak signifikan terhadap pendapatan bisnis. Menurut Forrester Research, biaya per jam atas downtime bagi perusahaan biasa bisa berada pada kisaran US$ 10 ribu sampai US$ 1 juta, dan dapat berdampak buruk untuk reputasi bisnis.