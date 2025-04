Top 5 Tekno Berita Hari Ini: James Wong Howe dan Xiaomi Mi Mix 2

TEMPO.CO, San Francisco - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan topik tentang James Wong Howe yang menjadi Google Doodle Senin, 28 Agustus 2017. Siapa dia? Dia adalah seorang sinematografer berdarah Cina-Amerika Serikat.



Google membuatkan sketsa hitam-putih untuk merayakannya. Hitam-putih merupakan ciri khas film Wong Howe saat itu.



Sementara itu, bocoran terbaru Xiaomi Mi Mix 2 kembali terungkap. Kali ini, bocoran tersebut terungkap dari sebuah foto yang tersebar di dunia maya dan forum teknologi.



Dua topik di atas dan tiga lainnya paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita terpopuler hari ini yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:





1. James Wong Howe Jadi Google Doodle, Imigran Cina Menggebrak di AS





James Wong Howe jadi Google Doodle hari ini, Senin, 28 Agustus 2017. Siapa dia? Dia adalah seorang sinematografer berdarah Cina-Amerika Serikat.



Google membuatkan sketsa hitam-putih untuk merayakannya. Hitam-putih merupakan ciri khas film Wong Howe saat itu. Hari ini adalah hari ulang tahun Wong Howe ke-118.



James Wong Howe lahir di Taishan, 28 Agustus 1899. James, atau biasa dipanggil Jimmy, terkenal atas pembuatan film yang inovatif, menggunakan bayangan dan detail yang mendalam.



Semasa hidupnya, Jimmy sudah membuat 130 film dan sebagian besar menjadi terdepan di Hollywood. Ia 10 kali masuk menjadi nominasi Academy Awards dan berhasil memenangkannya dua piala untuk film The Rose Tatto (1955) dan Hud (1963).



Jimmy dan keluarganya pindah ke Negeri Abang Sam saat dia berumur 5 tahun. Dia dibesarkan di negara bagian Washington.





4. Foto Tampilan Belakang Xiaomi Mi Mix 2 Tersebar





Bocoran terbaru Xiaomi Mi Mix 2 kembali terungkap. Kali ini, bocoran tersebut terungkap dari sebuah foto yang tersebar di dunia maya dan forum teknologi.



Foto tersebut menampilkan sebuah cover belakang yang diduga Mi Mix 2. Dari foto itu bisa banyak diambil kesimpulan spesifikasi yang akan digunakan pada ponsel unggulan Xiaomi terbaru ini.



Pertama, kilau yang ditampilkan dari cover tersebut sangat berbeda, tak seperti logam atau metal pada umumnya. Kilaunya tampak kusam. Bisa jadi karena itu terbuat dari bahan keramik.



Lalu ada dua bulatan di tengah. Entah apakah itu kamera ganda atau kamera tunggal dengan flash, atau sensor fingerprint.



Selanjutnya ialah hub pengisi daya yang ada di bagian bawah. Dari foto terlihat bahwa sambungan tersebut adalah USB Tipe C. Di sebelah kanan dan kirinya ada speaker. Sudut ponsel ini tampak lebih bulat ketimbang pendahulunya, Mi Mix, yang berbentuk lebih siku.



5. Berita Teknologi: Rumor Ponsel Terbaru Samsung





Laman berita teknologi Phone Arena mengabarkan, Samsung sedang mempersiapkan ponsel yang akan mengusung kamera ganda. Sebelumnya, Samsung telah meluncurkan Galaxy Note 8, ponsel kelas premium Samsung yang menggunakan kamera ganda.



Kali ini, perusahaan teknologi dari Negeri Gingseng tersebut sedang menyiapkan kamera ganda dalam jajaran ponsel kelas menengah, yakni Galaxy J7+. Kabarnya, ponsel ini akan mengusung kamera ganda vertikal.



Samsung dikabarkan sedang menyiapkan ponsel ini untuk diluncurkan di pasar Thailand. Resolusinya, masing-masing lnesa akan menggunakan besaran 13 megapiksel dengan bukaan diafragma f/1.7 dan 5 megapiksel dengan aperture f/1.9.



Tak hanya itu, Samsung dikabarkan akan membenamkan fitur Live Focus yang sama dengan di Galaxy Note 8. Fitur ini bisa membuat efek bokeh saat pengambilan gambar live streaming. Sedangkan kamera depan, kabarnya Galaxy J7+ akan menggunakan resolusi 16 megapiksel dengan aperture f/1.9.



Selain kabar tentang James Wong Howe yang menjadi Google Doodle dan bocoran terbaru Xiaomi Mi Mix 2, serta tiga topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno Tempo.co.



ERWIN ZACHRI