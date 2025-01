Wacom Luncurkan Tablet Kreatif untuk Profesional

TEMPO.CO, Jakarta - Wacom Co, Ltd, perusahaan teknologi dari Jepang, meluncurkan tiga rangkaian produk tablet terbarunya, yakni Wacom Intuos Pro Tablet, Wacom Cintiq Pro, dan Wacom Mobile Studio Pro, pekan lalu. Ketiganya merupakan perlengkapan untuk industri kreatif.



“Misi kami adalah memberikan inspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dunia untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih kreatif,” ucap Senior Director of Sales dan Marketing, Asia Pasific Wacom Co., Ltd, KS Ong, dalam rilisnya Senin, 6 November 2017.



Baca: Berimajinasi dan Berkreasi dengan Wacom Intuos5