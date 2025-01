Xiaomi Rilis Redmi 5 dan 5 Plus, Ini Spesifikasi dan Harganya

TEMPO.CO , Beijing - Setelah banyak bocoran yang terungkap, kini Xiaomi secara resmi mengangkat tirai untuk Redmi 5 dan Redmi 5 Plus di sebuah acara di Cina, Kamis 7 Desember 2017. Kedua ponsel hadir dengan layar FullView yang tinggi, baterai besar dan harga menarik. Baca: Rilis Kamis, Xiaomi Pamer Foto Redmi 5 dan Redmi 5 Plus

Sementara Xiaomi Redmi 5 Plus sedikit lebih kuat dari versi biasa, namun memiliki tampilan yang sama. Panel depan sebagian besar ditempati oleh panel FullView 5,99 inci diagonal. Menjadi versi Plus, ponsel ini hadir dengan resolusi Full HD +. Chipset ponsel ini juga sedikit lebih kuat, dengan Snapdragon 625.

Berikut spesifikasi keduanya:

- Qualcomm Snapdragon 450 processor untuk Redmi 5, Snapdragon 625 untuk Redmi 5 Plus

- 5.7 inci 18:9 “HD+” LCD untuk Redmi 5, 5.99 inci 18:9 “Full HD+” untuk Redmi 5 Plus

- RAM 2/3GB untuk Redmi 5, RAM 3/4GB untuk Redmi 5 Plus

- Baterai 3300mAh untuk Redmi 5, 4000mAh untuk Redmi 5 Plus

- Penyimpanan internal 16/32GB untuk Redmi 5, 32/64GB untuk Redmi 5 Plus

- Sensor kamera dengan 1.25-micron pixels

- Pencahayaan selfie

- Micro USB charging



